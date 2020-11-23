Грузоперевозки из Китая в Россию

Транспортно-логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает комплексные отраслевые решения для организации поставок товаров из Китая в Россию.

Мы обслуживаем торговые компании и производственные предприятия, обеспечивая своевременную доставку по выгодным ценам. В спектр наших услуг входит: содействие в подборе товаров и производителей в Китае, осуществление финансовых расчётов с производителями и поставщиками в Китае, подбор оптимального маршрута перевозки, консолидация грузов на складах в Китае, полное таможенное сопровождение, страхование и отслеживание на всех этапах, содействие в сертификации в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Доверьте логистику профессионалам — и получите надёжного партнёра для эффективного выхода на китайский рынок.