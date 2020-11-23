Контейнерные и сборные перевозки из Китая с таможенным оформлением: морем через порты Владивостока и Восточный (Находка), сушей через Пограничный и Краскино

Contact Form 1

Надёжность

Финансовая ответственность

Экономия

Отсутствие доначислений

Скорость

Короткое транзитное время

Квалификация

Опыт работы более 20 лет

Работаем с НДС 22%

Все оказываемые услуги с НДС

Контейнерные перевозки

Подробнее

Автомобильные перевозки

Подробнее

Сборные грузы

Подробнее

Опасные грузы

Подробнее

Мультимодальные перевозки

Подробнее

Сертификация ЕАЭС

Подробнее

Финансирование поставок

Подробнее

Таможенное оформление

Подробнее

Аутсорсинг ВЭД

Подробнее

Транспортно-логистическая компания «ЛАЗУРИТ» — ваш агент по покупке авто из Китая.

Привезём и оформим автомобиль под ваш бюджет — без скрытых платежей и предоплат. В ассортименте — европейские, японские (с левым рулём), корейские и китайские машины по выгодным ценам. Мы берём на себя весь процесс: от анализа ваших пожеланий (модель, год, пробег, бюджет) до вручения ключей. Работаем официально по договору с фиксированной стоимостью и сроками: ищем варианты у поставщиков в Китае, проверяем техническое состояние и юридическую чистоту авто, согласовываем и выкупаем его, доставляем во Владивосток, Находку, Уссурийск и другие регионы, проходим таможню, готовим документы. Платежи принимаем через зарегистрированную кассу — гарантируем прозрачность и полное сопровождение на каждом этапе.

Подробнее

Глобальные решения для вашего бизнеса

Грузоперевозки из Китая в Россию

Надёжная и быстрая доставка грузов. Выполняем контейнерные перевозки, автоперевозки и железнодорожные грузоперевозки под ключ. Полный комплекс транспортно‑логистических услуг.

Контейнерные перевозки из Китая

Предлагаем комплексные услуги по контейнерным перевозкам: от планирования маршрута до «двери до двери».Оптимальные тарифы и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Автоперевозки из Китая в Россию

Доставка грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом через пгт. Пограничный и пгт. Краскино, берём объёмные партии (90–150 м³) весом до 22 т — комплексные логистические решения под ключ.

ЖД перевозки из Китая в Россию

Эффективная ЖД‑логистика из Китая — быстрая доставка с экономичной стоимостью услуг через крупные транспортные хабы, полное сопровождение и гарантия сохранности грузов.

Перевозка опасных грузов из Китая

Профессионально транспортируем опасные вещества всех классов с соблюдением международных норм и требований — гарантируем повышенную ответственность на всех этапах логистики.

Доставка сборных грузов из Китая в Россию

Идеальное решение для малого и среднего бизнеса, если объём груза недостаточен для полного контейнера; комплексное логистическое сопровождение и страхование на всех этапах перевозки.

Услуги по выкупу товаров в Китае

Выполняем оплату в юанях поставщикам и производителям по курсу банка, гарантируем зачисление средств в течение 3 банковских дней и предоставляем официальную документацию.

Агентские услуги по ВЭД с Китаем

Выкупаем товары у китайских поставщиков, организуем их доставку в РФ, берём на себя таможенное оформление и оформление сертификатов — работаем по агентскому договору.

Контрактодержатель при импорте

Услуга контрактодержателя — ключ к эффективной логистике: передаём полномочия комиссионеру для оперативного решения любых вопросов перевозки — ускоряем оформление товара.

Услуги таможенного оформления

Подготавливаем товары к процедуре таможенного декларирования, проверяем документы для определения таможенной стоимости и обеспечиваем соблюдение мер нетарифного регулирования.

Внутрипортовое экспедирование

Предоставляем услуги компаниям, импортирующим грузы из Китая через китайских перевозчиков-нерезидентов РФ, в Восточном порту (Бухта Врангель), терминалах Владивостока и при наземной перевозки.

Поиск и закупка товаров в Китае

Подбираем продукцию в соответствии с вашими требованиями, согласовываем условия с поставщиками, заключаем контракты, размещаем заказы на производство и проводим оплаты на фабрики Китая.

Услуги подбора автомобиля в Китае

Найдём автомобиль нужной марки и цвета в соответствии с вашим бюджетом, предложим варианты европейских, японских и китайских производителей, поможем оформить все документы для вывоза.

Услуги для селлеров маркетплейсов

Выгодные альтернативы китайскому карго — организуем официальный ввоз товаров из Китая с полным таможенным оформлением, маркировкой «Честный знак», получением всех сертификатов и деклараций соответствия.

Поставка товаров из Китая в Россию — ООО «ЛАЗУРИТ» гарантирует лучшие условия!

БИЗНЕС КЕЙС

Каталог бизнес‑кейсов по поставке товаров из Китая в регионы России:
сотрудничая с нами, вы обеспечите бесперебойное пополнение складских запасов и стабильную работу вашего бизнеса.

Подробнее

Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» оказывает услуги по перевозке контейнерных грузов из портов Китая.

Мы осуществляем забор грузов в таких портах, как Нанша, Нинбо, Циндао, Шанхай, Синган, Сямынь, Чунцин, Далянь, Нанкин, Шаньтоу, Шэкоу, Яньтянь, Чжанцзяган и Жичжао. Далее грузы следуют через морские порты городов Владивостока и Находки, а также проходят обработку на специализированных контейнерных терминалах: Порт Восточный контейнерный терминал Врангель, Торговый порт, Рыбный порт и Терминал Первомайский. После этого мы организуем доставку по территории Российской Федерации: железнодорожным транспортом в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт‑Петербург, Тольятти, Ростов‑на‑Дону, Красноярск и другие города страны.

Дополнительно предлагаем услуги автомобильной доставки контейнерных грузов в Находку, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Якутск и иные населённые пункты Российской Федерации.

Гарантируем профессиональный подход к организации перевозок и предлагаем клиентам выгодные тарифы.

Подробнее

Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предоставляет комплексные услуги по перевозке опасных грузов из Китая в регионы Российской Федерации.

В рамках оказания услуг мы выполняем:

  • согласование приёма опасных грузов на контейнерных терминалах;
  • организацию внутритерминальной обработки грузов, имеющих класс опасности, — в том числе на Контейнерном терминале Врангель, Порте Восточном и других терминалах города Владивостока;
  • крепление грузов на терминалах с последующим согласованием данных работ;
  • подготовку и отправку грузов в регионы России железнодорожным транспортом.

Мы обеспечиваем полное соответствие всех этапов перевозки требованиям безопасности и действующим нормативам.

Подробнее

«ЛАЗУРИТ»: еженедельные сборные перевозки грузов из Китая в Россию

Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» организует еженедельную отправку сборных грузов из Китая: морским путём во Владивосток и автотранспортом через приграничные переходы (Суйфыньхэ → пгт Пограничный, Хайхэ → пгт Краскино) с дальнейшей доставкой во все регионы России. Полный цикл услуг — от забора груза до таможни и финальной доставки.

Подробнее

Транспортно-логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает комплексные отраслевые решения для организации поставок товаров из Китая в Россию.

Мы обслуживаем торговые компании и производственные предприятия, обеспечивая своевременную доставку по выгодным ценам. В спектр наших услуг входит: содействие в подборе товаров и производителей в Китае, осуществление финансовых расчётов с производителями и поставщиками в Китае, подбор оптимального маршрута перевозки, консолидация грузов на складах в Китае, полное таможенное сопровождение, страхование и отслеживание на всех этапах, содействие в сертификации в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Доверьте логистику профессионалам — и получите надёжного партнёра для эффективного выхода на китайский рынок.

Подробнее

Таможенное оформление грузов из Китая под ключ: профессиональные услуги от транспортно‑логистической компании «ЛАЗУРИТ»

Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» оказывает профессиональные услуги по таможенному оформлению: консультации, подготовка и проверка документов, подача декларации, сопровождение на всех этапах и выпуск груза. Доверьте растаможку экспертам — сэкономьте время и избежите лишних расходов!

Подробнее

Трансграничные платежи в Китай с «ЛАЗУРИТ»: быстро, надёжно, без скрытых комиссий

Оплата товаров и автомобилей осуществляется через «ЛАЗУРИТ», если клиент номинировал нашу транспортно‑логистическую компанию в качестве импортёра в рамках договора поставки или агентского договора: мы берём на себя оформление документов, проведение трансграничных платежей в юанях, взаимодействие с поставщиками и подготовку пакета для таможенного оформления — вы получаете прозрачность расчётов и минимизируете риски при международных операциях.

Подробнее

Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: агентские услуги ВЭД с Китаем — доставка товаров под ключ

Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает полный комплекс агентских услуг ВЭД с Китаем: выкуп товара у поставщиков, организация мультимодальных перевозок (морские, ж/д, авто), таможенное оформление и доставка до склада в России. Работаем с любыми объёмами (FCL/LCL), обеспечиваем прозрачность расчётов, соблюдение сроков и юридическую безопасность сделок. Опыт с разными категориями товаров: электроника, автозапчасти, текстиль, продукты питания и др. Рассчитаем стоимость за 1 час — свяжитесь с нами!

Подробнее

HTS и HS коды / код ТН ВЭД — основа международной торговли: транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» поможет разобраться в нюансах.

HTS и HS‑коды — основа международной торговли: HS (Harmonized System) — 6‑значный международный код классификации товаров, разработанный Всемирной таможенной организацией; HTS (Harmonized Tariff Schedule) — его расширенная национальная версия с дополнительными цифрами (например, российские ТН ВЭД или американские HTSUS). Правильный выбор кода влияет на размер пошлин, требования к сертификации, скорость таможенного оформления и помогает избежать штрафов — поэтому он критически важен для импортёров, производителей, таможенных брокеров и логистических компаний.

Подробнее

Инкотермс 2020 (Incoterms 2020) — правила международной торговли.

Свод международных правил Международной торговой палаты (ICC), регулирующих условия поставки товаров в международной торговле (распределение расходов, рисков и обязанностей между продавцом и покупателем); вступили в силу 1 января 2020 года; включают 11 терминов, разделённых на две группы: для любого вида транспорта (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) и только для морского/внутреннего водного транспорта (FAS, FOB, CFR, CIF), сгруппированных по уровню ответственности продавца (группы E, F, C, D).

Подробнее

Информационный блог транспортно‑логистической компании «ЛАЗУРИТ».

Публикуем материалы, которые закрывают ключевые вопросы: как организовать мультимодальную или контейнерную перевозку, пройти таможенное оформление, выстроить закупки и при этом держать издержки под контролем. Сопровождаем теорию примерами и рабочими алгоритмами.

Подробнее

События компании — в нашей группе ВКонтакте

События компании: ближе, ярче, интересне https://vk.com/lazurit-logistics

ВКонтакте

  • Импорт детских ковриков из Китая: коробки в контейнере.
    Картонные коробки с детскими ковриками аккуратно размещены внутри транспортного контейнера перед отправкой из Китая в Москву.
  • Детские коврики в картонных коробках погружены в открытый прицеп перед отправкой на склад перегруза в Хуньчунь (импорт из Китая в Москву).
    Картонные коробки с детскими ковриками надёжно закреплены в открытом прицепе. Груз следует на склад перегруза в городе Хуньчунь — важный этап импорта из Китая в Москву.
  • Доставка сборного груза из Китая в Казань: коробки с таблетками для посудомоечных машин.
    На фото: коробки с таблетками для посудомоечных машин как часть сборного груза, отправляемого из Китая в Казань.
  • Выгрузка контейнера с развивающими ковриками для детей в порту Восточном (бухта Врангель) для таможенного досмотра.
    На фото — выгрузка контейнера с детскими развивающими ковриками, упакованными в картонные коробки. Процедура проходит на контейнерном терминале бухты Врангель (порт Восточный) перед таможенным досмотром.
  • Выгрузка коробок с развивающими ковриками на склад консолидации в Хуньчуне перед отправкой в Москву.
    На фото — процесс выгрузки картонных коробок с развивающими ковриками для детей на складе консолидации в городе Хуньчунь. Далее груз будет погружен в автомобиль для доставки в Москву.
  • Сборный контейнер с оборудованием по маршруту Шанхай — Казань.
    Этап международной логистики: сборный контейнер с партиями оборудования готовится к отправке из Шанхая в Казань.
  • Выгрузка метизной продукции (вытяжных заклёпок) из контейнера в порту Владивостока (ВМКТ) для таможенного досмотра.
    На фото — процесс выгрузки метизной продукции (вытяжных заклёпок) из контейнера на терминале ВМКТ в порту Владивостока. Груз прибыл из Циндао и готовится к таможенному досмотру перед отправкой в Москву.
  • Перевозка контейнера с грузовыми шинами из Циндао в Новосибирск: автомобиль доставляет контейнер в порт.
    На фото — автомобиль доставляет контейнер с грузовыми шинами в порт. Груз следует из Циндао в Новосибирск, начинается этап морской перевозки.
  • Сборный груз из Шанхая: воздушные фильтры упаковывают для отправки в Москву.
    Этап логистики: воздушные фильтры упаковывают в прочные картонные коробки перед сборной отправкой из Шанхая в Москву.
  • Воздушные фильтры в картонных коробках: подготовка к сборной отправке из Шанхая в Москву.
    Картонные коробки с воздушными фильтрами формируют в сборный груз для отправки из Шанхая в Москву — всё готово к консолидации.
  • Импорт автомобильных шин: процесс погрузки в Хуньчуне (груз из Циндао в Москву).
    Этап международной логистики: шины из Циндао перегружают на складе в Хуньчуне перед транспортировкой в Москву.
  • Контейнерная перевозка из Нинбо в Новосибирск: идёт погрузка оборудования.
    В порту Нинбо на логистическом складе идёт погрузка оборудования в контейнер. После завершения процесса груз надёжно зафиксируют — это защитит его от повреждений в пути до Новосибирска.
  • Перевозка еврокубов с глиоксалевой кислотой: Ухань → Томск, контейнер готов к отправке через Владивосток.
    Фото фиксирует момент подготовки контейнера к отправке: внутри — еврокубы с глиоксалевой кислотой. После проверки на повреждения груз отправится в Томск через морской порт Владивостока по ж/д маршруту.
  • Сборный груз в деревянных ящиках: опись и документы подготовлены перед отправкой из Шанхая во Владивосток.
    Этап подготовки к отправке: сборный груз размещён в деревянных ящиках. Проведена опись, оформлены документы для декларанта — маршрут Шанхай → Владивосток.
  • Импорт детских ковриков из Шанхая: груз на складе в Хуньчуне перед отправкой в Москву.
    Этап международной логистики: развивающие коврики для детей размещены на логистическом складе в Хуньчуне. Груз прибыл из Шанхая и готовится к автодоставке в Москву.
  • Перевозка детских складных ковриков из Шанхая в Москву: выбираем оптимальный маршрут.
    Фото фиксирует подготовку к отправке детских складных ковриков. Благодаря гибкому подходу к выбору маршрута (с учётом рынка фрахта) мы обеспечиваем высокую конкурентоспособность для клиентов.
  • Таможенный досмотр контейнеров с шинами LANVIGATOR в Восточном порту (Врангель), маршрут Циндао → Москва.
    В Восточном порту на терминале Врангель выгружены контейнеры с шинами LANVIGATOR из Циндао. Идёт таможенный досмотр — после него груз отправят в Москву по железной дороге.
  • Перевозка шин HaoHua: контейнеры на досмотре в Восточном порту, проверка «Честного знака», маршрут Циндао → Москва.
    В Восточном порту на терминале Врангель выгружены контейнеры с шинами LANVIGATOR от HaoHua. Проводится таможенный досмотр и верификация маркировки «Честный знак»; далее — ж/д перевозка в Москву.
  • Контейнеры с шинами LANVIGATOR (HaoHua): досмотр в Восточном порту с представителем «ЛАЗУРИТ», проверка «Честного знака», Москва.
    В Восточном порту на терминале Врангель выгружены контейнеры с шинами LANVIGATOR от HaoHua. Проводится таможенный досмотр и верификация маркировки «Честный знак» с участием представителя ООО «ЛАЗУРИТ»; далее — ж/д перевозка в Москву.
  • Контейнеры с шинами LANVIGATOR (HaoHua): таможня и «Честный знак» во Владивостоке с «ЛАЗУРИТ», далее — ж/д в Москву.
    На фото — контейнеры с легковыми шинами LANVIGATOR производства завода HaoHua, выгруженные на складе контейнерного терминала во Владивостоке (Восточный порт). Груз проходит таможенный досмотр и проверку маркировки «Честный знак» в присутствии представителя компании ООО «ЛАЗУРИТ» перед ж/д отправкой в Москву. Это большой фронт работ, требующий внимания к каждой детали.
  • Контейнеры с шинами LANVIGATOR (HaoHua) во Владивостоке: таможня, «Честный знак», представитель «ЛАЗУРИТ» — далее в Москву.
    Во Владивостоке на контейнерном терминале выгружены контейнеры с шинами LANVIGATOR от HaoHua. Проводится комплексный таможенный досмотр и верификация маркировки «Честный знак» с участием представителя ООО «ЛАЗУРИТ». Это ответственный этап: от качества проверки зависит дальнейшая доставка в Москву. Специалисты справляются с большим объёмом задач профессионально и оперативно.
  • Контейнеры с шинами LANVIGATOR выгружают вечером: таможня во Владивостоке с «ЛАЗУРИТ», далее — в Москву.
    Во Владивостоке на контейнерном терминале поздним вечером выгружают контейнеры с шинами LANVIGATOR от HaoHua. Проводится таможенный досмотр и верификация маркировки «Честный знак» с участием представителя ООО «ЛАЗУРИТ»; далее — ж/д перевозка в Москву.
  • Перевозка шин HaoHua: вечерняя разгрузка во Владивостоке, проверка «Честного знака» — маршрут Циндао → Москва.
    Фото фиксирует момент вечерней выгрузки контейнеров с шинами LANVIGATOR. Продукция завода HaoHua следует из Циндао в Москву и проходит контроль во Владивостоке: специалисты проверяют маркировку «Честный знак», а представитель ООО «ЛАЗУРИТ» следит за процессом.
  • Вечерняя выгрузка контейнеров с шинами LANVIGATOR (HaoHua) во Владивостоке: таможня и «Честный знак» с «ЛАЗУРИТ» — в Москву.
    Поздним вечером во Владивостоке продолжается выгрузка контейнеров с шинами HaoHua. В присутствии представителя ООО «ЛАЗУРИТ» специалисты проверяют маркировку «Честный знак» и проводят таможенный досмотр — после этого шины отправятся в Москву.
  • Контейнер HUB Shipping: проверка в Москве после перевозки из Шанхая, подготовка к сдаче порожним.
    В Москве на складе выгрузки осматривают контейнер HUB Shipping, прибывший из Шанхая. Специалисты проверяют состояние тары перед сдачей её порожним на станцию.
  • 20‑футовый контейнер из Сямыня: выгрузка гранитных изделий в Находке для мемориала «Скорбящая мать».
    На фото — 20‑футовый контейнер, прибывший из китайского города Сямынь в Находку. Идёт выгрузка гранитных изделий на открытом складе: материалы предназначены для благоустройства мемориала «Скорбящая мать».
  • После таможни: гранит из Сямыня выгружен в Находке для благоустройства мемориала.
    В Находке на открытом складе выгружают гранитный камень из 20‑футового контейнера, прибывшего из Сямыня. После успешного таможенного оформления материалы будут использованы для благоустройства мемориала «Скорбящая мать».
  • Контейнерный терминал Врангель (Восточный порт): контейнеры грузят в поезд — отправка по регионам РФ.
    Фото демонстрирует работу контейнерного терминала Врангель. С высоты виден процесс отгрузки контейнеров в поезд — это этап подготовки к их дальнейшей доставке по регионам России железнодорожным транспортом.
  • Погрузка контейнеров на терминале Врангель (порт Восточный): грузы из Китая отправляются по ж/д.
    На фото — процесс погрузки контейнеров на контейнерном терминале Врангель (порт Восточный). Контейнеры, прибывшие из Китая, готовят к отправке по железной дороге — скоро они отправятся к своим получателям в разные регионы России.
  • Контейнеры из Китая на терминале Врангель: готовятся к отправке ж/д и автотранспортом.
    Вид на терминал Врангель: контейнеры из Китая готовят к отправке. Часть пойдёт по железной дороге, часть — автотранспортом, чтобы достичь своих получателей в разных регионах.
  • Выгрузка контейнера на терминале Врангель (Восточный порт) для таможенного досмотра изделий для садоводства.
    На фото — процесс выгрузки контейнера на контейнерном терминале Врангель (Восточный порт). Груз с изделиями для садоводства готовится к таможенному досмотру; после оформления он отправится к получателю.
  • Терминал Врангель: обработка контейнеров из Юго‑Восточной Азии — ж/д и автодоставка по России.
    Вид с высоты на терминал Врангель (Восточный порт) демонстрирует работу одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока. Грузы из Юго‑Восточной Азии проходят обработку для дальнейшей мультимодальной доставки по России.
  • Контейнерный терминал Врангель — вид с площадки: грузы из Азии для ж/д доставки по России.
    На фото — вид с видовой площадки на контейнерный терминал Врангель (Восточный порт). Идёт переработка грузов, прибывших из Юго‑Восточной Азии, для дальнейшей доставки во все регионы России по железной дороге. Терминал — один из крупнейших на Дальнем Востоке.
  • 40‑футовый контейнер с шинами HaoHua: доставка в Циндао через Врангель — получатель в Новосибирске.
    Фото демонстрирует подготовку к отправке: грузовые шины завода HaoHua размещают в 40‑футовом контейнере. Конечный пункт назначения — Новосибирск, маршрут проходит через Циндао и терминал Врангель.
  • Импорт шин APLUS (HaoHua): FOB Циндао → Врангель → Находка → Новосибирск.
    На фото — этап международной поставки грузовых шин APLUS производства HaoHua. Груз отправлен на условиях FOB из Циндао (Китай) в порт Восточный (терминал Врангель), далее пойдёт в сухой порт Находка и отправится по железной дороге в Новосибирск.
  • 40‑футовый контейнер с грузовыми шинами: отправка из Находкинского сухого порта в Новосибирск по ЖД.
    Изображение демонстрирует этап логистики: загруженный контейнер с шинами ожидает ЖД‑отправки из Находкинского сухого порта. Груз пройдёт по железной дороге до Новосибирска, где будет передан получателю.
  • Загрузка шин на складе в Китае — отправка в Россию автотранспортом.
    Фото сделано на логистическом складе в Китае. В кадре — погрузка грузовых шин, которые вскоре отправятся в Россию автомобильным транспортом.
  • Шины для КамАЗов грузятся в Китае — доставка в северные регионы России.
    На фото — процесс погрузки грузовых шин для вездеходов КамАЗ на логистическом складе в Китае. Груз отправится автомобильным транспортом в северные регионы России, где востребован для эксплуатации в сложных климатических условиях.
  • Опасный груз в бочках: крепление на терминале Врангель перед отправкой из Нинбо в Екатеринбург.
    Фото сделано на контейнерном терминале Врангель (Восточный порт). В кадре — дополнительное крепление бочек с опасным грузом, прибывшим из Нинбо; далее груз отправится в Екатеринбург.
  • Гранитный камень из Сямыня: доставка в Находку для мемориала «Скорбящая мать».
    На фото — гранитный камень, доставленный из Сямынь (Китай) в Находку для благоустройства мемориала «Скорбящая мать». Груз прошёл быстрое таможенное оформление на контейнерном терминале Врангель (Восточный порт) и готов к выгрузке на объект.
  • Доставка авто из Китая: Volkswagen Tiguan L едет в Уссурийск через «Лазурит».
    На фото — автовоз с автомобилем Volkswagen Tiguan L нашего клиента. Машина выезжает из города Суйфэньхэ (Китай) на склад в Уссурийске для таможенного оформления. Услуги по подбору и доставке оказывает компания «Лазурит».
  • Автовоз с Volkswagen Tiguan L выезжает из Суйфэньхэ (Китай) в Уссурийск для таможни. Услуги компании «Лазурит».
    Volkswagen Tiguan L клиента компании «Лазурит» загрузили на автовоз и отправляют из Суйфэньхэ (Китай) на склад в Уссурийске для таможенного оформления.
  • Гранитный камень из Сямынь доставлен в Находку для мемориала «Скорбящая мать» через терминал Врангель.
    Гранитный камень для благоустройства мемориала «Скорбящая мать» прибыл из Сямынь в Находку через контейнерный терминал Врангель (Восточный порт) и прошёл быстрое таможенное оформление.
  • Выгруженный гранитный камень из Сямыня (Китай) на объекте благоустройства мемориала «Скорбящая мать» в Находке.
    Выгруженный из контейнера гранитный камень, доставленный из Сямыня (Китай), на объекте благоустройства мемориала «Скорбящая мать» в Находке.
  • Перевозка грузовых шин из Циндао (Китай) во Владивосток: авто следует в зону таможенного контроля.
    Погрузка партии грузовых шин из Циндао (Китай) завершена, автомобиль следует в зону таможенного контроля для прохождения процедуры оформления перед ввозом во Владивосток.
  • Перевозка шин SPORTRAK из Циндао (Китай) в Якутск: авто следует в зону таможенного контроля в пгт. Пограничный.
    Погрузка партии грузовых шин SPORTRAK в Циндао (Китай) завершена, автомобиль направляется в зону таможенного контроля на склад СВХ в пгт. Пограничный.
  • Перевозка грузовых шин из Циндао (Китай) во Владивосток: авто следует на СВХ в пгт. Пограничный для таможни.
    Погрузка партии грузовых шин в Циндао (Китай) завершена, автомобиль направляется в зону таможенного контроля на склад временного хранения (СВХ) в пгт. Пограничный.
  • Перевозка грузовых шин из Циндао (Китай) в Уссурийск — авто следует на СВХ в пгт. Пограничный для таможни перед отправкой в Москву.
    Автомобиль с партией грузовых шин, доставленных из Циндао (Китай), направляется в зону таможенного контроля на склад временного хранения (СВХ) в пгт. Пограничный. Далее — перегруз и отправка в Москву.
  • Перевозка грузовых шин из Циндао (Китай) во Владивосток: авто следует на СВХ в пгт. Пограничный для таможенного оформления.
    Автомобиль с партией грузовых шин, отправленных из Циндао (Китай), следует в зону таможенного контроля на склад временного хранения (СВХ) в пгт. Пограничный.
  • Перевозка шин SPORTRAK из Циндао (Китай) в Хабаровск: авто следует на СВХ в пгт. Пограничный для таможни.
    Погрузка партии грузовых шин SPORTRAK в Циндао (Китай) завершена, автомобиль направляется в зону таможенного контроля на склад временного хранения (СВХ) в пгт. Пограничный.
  • Осмотр грузовых шин MARANDO перед погрузкой в Циндао — контейнерная перевозка в Находку.
    Проводится осмотр партии грузовых шин MARANDO перед доставкой в порт Циндао (Китай) и погрузкой в контейнер для морской перевозки в Находку.
  • Мультимодальная перевозка детских развивающих ковриков: из Шанхая в 40‑футовом контейнере через терминал Врангель (порт Восточный) в Москву.
    Детские развивающие коврики загружают в 40‑футовый контейнер в рамках мультимодальной импортной перевозки из Шанхая. Груз пройдёт через контейнерный терминал Врангель (порт Восточный), далее — в Москву.
  • Осмотр шин U.Conquall CT73 (425/85R21, 112 шт.) перед отправкой из Циндао: морская перевозка во Владивосток + автодоставка в Хабаровск.
    Проводится осмотр партии грузовых шин U.Conquall CT73 (модель 425/85R21, всего 112 штук) перед доставкой в порт Циндао (Китай). Далее — морская перевозка во Владивосток и автодоставка в Хабаровск.
  • Контейнерная перевозка грузовых шин из Циндао во Владивосток: далее — таможня и автодоставка до склада получателя.
    Контейнер с грузовыми шинами отправляется морским транспортом с логистического склада в порту Циндао во Владивосток. После прибытия груз пройдёт таможенное оформление, затем будет организована автодоставка до склада получателя.
  • Морская перевозка шин из Циндао во Владивосток: таможня и автодоставка после прибытия.
    Морской контейнер с грузовыми шинами покидает логистический склад в порту Циндао. Конечная точка морского этапа — Владивосток; далее — таможенное оформление и автодоставка на склад клиента.
  • Погрузка 40‑футового контейнера на складе SPORTRAK перед отправкой из Циндао во Владивосток.
    Наблюдаем за погрузкой 40‑футового контейнера на логистическом складе SPORTRAK. Скоро он отправится из порта Циндао во Владивосток.
  • Автомобильная перевозка шин SPORTRAK: из Циндао (Китай) в Хабаровск через СВХ в пгт. Пограничный.
    Автомобиль с грузом грузовых шин SPORTRAK после погрузки в Циндао следует на склад СВХ в пгт. Пограничный для таможенного оформления перед отправкой в Хабаровск.
  • Шины SPORTRAK едут из Циндао во Владивосток: авто на пути к СВХ в пгт. Пограничный.
    Партия грузовых шин SPORTRAK загружена и отправляется из Циндао (Китай). Автомобиль движется в зону таможенного контроля — на склад СВХ в пгт. Пограничный.
  • Перевозка шин SPORTRAK из Китая: Циндао → СВХ Пограничный → Хабаровск.
    Погрузка грузовых шин SPORTRAK в Циндао завершена. Автомобиль направляется на склад временного хранения (СВХ) в пгт. Пограничный — предстоит таможенное оформление перед доставкой в Хабаровск.
  • Погрузка шин APLUS D318 (315/70R22.5) в контейнер на складе HaoHua — маршрут: Циндао → Врангель → Новосибирск.
    Завершена погрузка грузовых шин APLUS D318 (модель 315/70R22.5) в контейнер на складе HaoHua. Далее — доставка в порт Циндао и морская перевозка на терминал Врангель (порт Восточный), после таможни — ЖД‑доставка в Новосибирск.
  • Погрузка 40‑футового контейнера на складе SPORTRAK — отправка из Циндао во Владивосток с дальнейшей доставкой в Хабаровск.
    Наблюдаем за погрузкой 40‑футового контейнера на логистическом складе SPORTRAK. Вскоре он отправится из порта Циндао во Владивосток, а затем — в Хабаровск.
  • Автомобильная доставка шин: Циндао → Суйфэньхэ → пгт Пограничный, далее — в Хабаровск после таможни.
    Организуется автомобильная доставка грузовых шин по маршруту Циндао — Суйфэньхэ — пгт Пограничный. После завершения таможенного оформления груз будет направлен в Хабаровск.