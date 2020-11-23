Грузоперевозки из Китая в Россию

Контейнерные и сборные перевозки из Китая с таможенным оформлением: морем через порты Владивостока и Восточный (Находка), сушей через Пограничный и Краскино
Надёжность
Финансовая ответственность
Экономия
Отсутствие доначислений
Скорость
Короткое транзитное время
Квалификация
Опыт работы более 20 лет
Работаем с НДС 22%
Все оказываемые услуги с НДС
Транспортно-логистическая компания «ЛАЗУРИТ» — ваш агент по покупке авто из Китая.
Привезём и оформим автомобиль под ваш бюджет — без скрытых платежей и предоплат. В ассортименте — европейские, японские (с левым рулём), корейские и китайские машины по выгодным ценам. Мы берём на себя весь процесс: от анализа ваших пожеланий (модель, год, пробег, бюджет) до вручения ключей. Работаем официально по договору с фиксированной стоимостью и сроками: ищем варианты у поставщиков в Китае, проверяем техническое состояние и юридическую чистоту авто, согласовываем и выкупаем его, доставляем во Владивосток, Находку, Уссурийск и другие регионы, проходим таможню, готовим документы. Платежи принимаем через зарегистрированную кассу — гарантируем прозрачность и полное сопровождение на каждом этапе.
-
Ford Bronco 2.3T Changtan 2024 от 01.07.2026
🚙 Ford Bronco 2024 2.3T Changtan (Длинный пляж) – полное руководство по покупке в Китае и доставке в Россию 🇨🇳➡️🇷🇺 1. 🏁 Ford Bronco: легендарный американский внедорожник, ставший «китайцем» Ford…
-
Авто из Китая под заказ
Как привезти автомобиль из Китая без рисков: полный гид от компании «ЛАЗУРИТ» Покупка автомобиля за границей — задача, которая у многих вызывает тревогу: как не ошибиться с выбором, не потерять…
-
Changan Qiyuan A06 от 11.07.2026
Changan Qiyuan A06 2026 240 Laser Ultra+: доступный гибрид из Китая с доставкой «под ключ» Российский рынок новых автомобилей за последние два года кардинально изменился. Китайские бренды уверенно занимают нишу,…
-
Toyota Corolla 1.5L 2022, от 07.07.2026
🚗 TOYOTA COROLLA 2022: ИДЕАЛЬНЫЙ СЕДАН ИЗ КИТАЯ С ДОСТАВКОЙ ПОД КЛЮЧ ОТ ТЛК «ЛАЗУРИТ» Привет, друзья! 👋 Если вы читаете этот материал, значит, вы уже задумываетесь о приобретении надёжного,…
-
Автомобильная интернет‑платформа Dongchedi
Dongchedi (懂车帝): как китайский «Знаток автомобилей» открывает двери для российских покупателей и почему без посредника здесь не обойтись Китай давно перестал быть просто «мировым заводом» — сегодня это ещё и…
-
Автомобильная интернет‑платформа Che168
CHE168.COM: Крупнейшая в Китае торговая площадка подержанных автомобилей и комплексный импорт для покупателей из России 1. Введение: почему россияне покупают автомобили в Китае В последние годы импорт автомобилей из Китая…
Глобальные решения для вашего бизнеса
Грузоперевозки из Китая в Россию
Надёжная и быстрая доставка грузов. Выполняем контейнерные перевозки, автоперевозки и железнодорожные грузоперевозки под ключ. Полный комплекс транспортно‑логистических услуг.
Контейнерные перевозки из Китая
Предлагаем комплексные услуги по контейнерным перевозкам: от планирования маршрута до «двери до двери».Оптимальные тарифы и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Автоперевозки из Китая в Россию
Доставка грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом через пгт. Пограничный и пгт. Краскино, берём объёмные партии (90–150 м³) весом до 22 т — комплексные логистические решения под ключ.
ЖД перевозки из Китая в Россию
Эффективная ЖД‑логистика из Китая — быстрая доставка с экономичной стоимостью услуг через крупные транспортные хабы, полное сопровождение и гарантия сохранности грузов.
Перевозка опасных грузов из Китая
Профессионально транспортируем опасные вещества всех классов с соблюдением международных норм и требований — гарантируем повышенную ответственность на всех этапах логистики.
Доставка сборных грузов из Китая в Россию
Идеальное решение для малого и среднего бизнеса, если объём груза недостаточен для полного контейнера; комплексное логистическое сопровождение и страхование на всех этапах перевозки.
Услуги по выкупу товаров в Китае
Выполняем оплату в юанях поставщикам и производителям по курсу банка, гарантируем зачисление средств в течение 3 банковских дней и предоставляем официальную документацию.
Агентские услуги по ВЭД с Китаем
Выкупаем товары у китайских поставщиков, организуем их доставку в РФ, берём на себя таможенное оформление и оформление сертификатов — работаем по агентскому договору.
Контрактодержатель при импорте
Услуга контрактодержателя — ключ к эффективной логистике: передаём полномочия комиссионеру для оперативного решения любых вопросов перевозки — ускоряем оформление товара.
Услуги таможенного оформления
Подготавливаем товары к процедуре таможенного декларирования, проверяем документы для определения таможенной стоимости и обеспечиваем соблюдение мер нетарифного регулирования.
Внутрипортовое экспедирование
Предоставляем услуги компаниям, импортирующим грузы из Китая через китайских перевозчиков-нерезидентов РФ, в Восточном порту (Бухта Врангель), терминалах Владивостока и при наземной перевозки.
Поиск и закупка товаров в Китае
Подбираем продукцию в соответствии с вашими требованиями, согласовываем условия с поставщиками, заключаем контракты, размещаем заказы на производство и проводим оплаты на фабрики Китая.
Услуги подбора автомобиля в Китае
Найдём автомобиль нужной марки и цвета в соответствии с вашим бюджетом, предложим варианты европейских, японских и китайских производителей, поможем оформить все документы для вывоза.
Услуги для селлеров маркетплейсов
Выгодные альтернативы китайскому карго — организуем официальный ввоз товаров из Китая с полным таможенным оформлением, маркировкой «Честный знак», получением всех сертификатов и деклараций соответствия.
Поставка товаров из Китая в Россию — ООО «ЛАЗУРИТ» гарантирует лучшие условия!
БИЗНЕС КЕЙС
Каталог бизнес‑кейсов по поставке товаров из Китая в регионы России:
сотрудничая с нами, вы обеспечите бесперебойное пополнение складских запасов и стабильную работу вашего бизнеса.
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» оказывает услуги по перевозке контейнерных грузов из портов Китая.
Мы осуществляем забор грузов в таких портах, как Нанша, Нинбо, Циндао, Шанхай, Синган, Сямынь, Чунцин, Далянь, Нанкин, Шаньтоу, Шэкоу, Яньтянь, Чжанцзяган и Жичжао. Далее грузы следуют через морские порты городов Владивостока и Находки, а также проходят обработку на специализированных контейнерных терминалах: Порт Восточный контейнерный терминал Врангель, Торговый порт, Рыбный порт и Терминал Первомайский. После этого мы организуем доставку по территории Российской Федерации: железнодорожным транспортом в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт‑Петербург, Тольятти, Ростов‑на‑Дону, Красноярск и другие города страны.
Дополнительно предлагаем услуги автомобильной доставки контейнерных грузов в Находку, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Якутск и иные населённые пункты Российской Федерации.
Гарантируем профессиональный подход к организации перевозок и предлагаем клиентам выгодные тарифы.
-
Контейнерные перевозки из Наньша
Контейнерные перевозки из Наньша: полный цикл логистики «под ключ» Предлагаем профессиональную организацию контейнерных перевозок из порта Наньша (провинция Гуандун, Китай) в Россию — с полным сопровождением на всех этапах. Доставляем…
-
Контейнерные перевозки из Шэкоу
Контейнерные перевозки из Шэкоу: надёжный маршрут импорта в Россию Порт Шэкоу (Shekou Port), входящий в состав крупного Шэньчжэньского порта, — один из ключевых узлов южнокитайской логистической системы. Через него регулярно…
-
Контейнерные перевозки из Китая
Контейнерные перевозки из Китая в Россию: надёжно, прозрачно, выгодно Ищете надёжный способ доставить груз из Китая? Контейнерные перевозки — оптимальное решение для бизнеса любого масштаба. Это просто, безопасно и экономически…
-
Контейнерные перевозки из Яньтянь
Контейнерные перевозки из порта Яньтянь: надёжный маршрут поставок из Китая в Россию Порт Яньтянь (Yantian International Container Terminal), расположенный в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун), — один из ключевых торговых хабов…
-
Контейнерные перевозки из Фошань
Контейнерные перевозки из Фошань в Россию: полный цикл логистики под ключ Предлагаем профессиональную организацию контейнерных перевозок из китайского порта Фошань в любые регионы России. Обеспечиваем комплексную логистику: от подачи контейнера…
-
Контейнерные перевозки из Наньтун
Контейнерные перевозки из порта Наньтун: надёжная логистика для вашего бизнеса Порт Наньтун — один из ключевых морских транспортных узлов Китая. Он расположен в провинции Цзянсу на восточном побережье страны, рядом…
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предоставляет комплексные услуги по перевозке опасных грузов из Китая в регионы Российской Федерации.
В рамках оказания услуг мы выполняем:
- согласование приёма опасных грузов на контейнерных терминалах;
- организацию внутритерминальной обработки грузов, имеющих класс опасности, — в том числе на Контейнерном терминале Врангель, Порте Восточном и других терминалах города Владивостока;
- крепление грузов на терминалах с последующим согласованием данных работ;
- подготовку и отправку грузов в регионы России железнодорожным транспортом.
Мы обеспечиваем полное соответствие всех этапов перевозки требованиям безопасности и действующим нормативам.
-
Перевозка пусковых устройств из Китая
Перевозка опасных грузов из Китая в Россию: пусковых устройств для запуска двигателя со встроенным аккумулятором Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает комплексные решения по перевозке опасных грузов из Китая в Россию —…
-
Перевозка литий-ионных аккумуляторов из Китая
Перевозка литиево‑ионных аккумуляторов: профессиональный подход к опасным грузам Литиево‑ионные аккумуляторы относятся к категории опасных грузов: при ударе, перегреве или коротком замыкании они могут воспламениться или взорваться. Из‑за этого к их…
-
Перевозка глиоксалевой кислоты из Китая
Перевозка глиоксалевой кислоты (3‑й класс опасности) в еврокубах из Китая в Россию: надёжное решение под ключ Глиоксалевая кислота относится к 3‑му классу опасности — это умеренно опасное вещество, требующее особого…
-
Перевозка фурфурилового спирта из Китая
Профессиональная доставка фурфурилового спирта из Китая: безопасно, надёжно, в срок Фурфуриловый спирт — химическое вещество, широко применяемое в промышленности: при производстве синтетических смол, лакокрасочных материалов, клеёв, а также в литейном…
-
Перевозка толуилендиизоцианата из Китая
Толуилендиизоцианат (TDI): особенности вещества и специфика его перевозки Толуилендиизоцианат (сокращённо TDI) — химическое соединение, широко применяемое в промышленности для синтеза пенополиуретанов. Это ключевой компонент при изготовлении эластичных и жёстких пен,…
-
Перевозка опасных грузов из Китая
Перевозка опасных грузов из Китая в Россию: надёжно и по правилам Перевозка опасных грузов — задача повышенной сложности. Малейшая ошибка может привести к серьёзным последствиям: угрозе здоровью людей, экологическим проблемам,…
«ЛАЗУРИТ»: еженедельные сборные перевозки грузов из Китая в Россию
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» организует еженедельную отправку сборных грузов из Китая: морским путём во Владивосток и автотранспортом через приграничные переходы (Суйфыньхэ → пгт Пограничный, Хайхэ → пгт Краскино) с дальнейшей доставкой во все регионы России. Полный цикл услуг — от забора груза до таможни и финальной доставки.
-
Карго доставка из Китая
Карго‑доставка из Китая с «ЛАЗУРИТ»: быстро, просто, выгодно Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает услугу карго‑доставки — удобный способ привезти небольшие партии товаров из Китая в Россию без лишних хлопот. Кому подойдёт:…
-
Сборные грузы автотранспортом
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: сборные автоперевозки грузов из Китая (LTL) — быстро, выгодно, под ключ Если вам не нужен целый грузовик — не платите за него! Воспользуйтесь услугой сборной автоперевозки (LTL…
-
Груз в сборном контейнере
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: перевозка сборных грузов из Китая в составе LCL‑контейнеров — удобно, выгодно, надёжно Не всегда оправданно арендовать целый контейнер — особенно если вы заказываете небольшую партию товара: пару…
Транспортно-логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает комплексные отраслевые решения для организации поставок товаров из Китая в Россию.
Мы обслуживаем торговые компании и производственные предприятия, обеспечивая своевременную доставку по выгодным ценам. В спектр наших услуг входит: содействие в подборе товаров и производителей в Китае, осуществление финансовых расчётов с производителями и поставщиками в Китае, подбор оптимального маршрута перевозки, консолидация грузов на складах в Китае, полное таможенное сопровождение, страхование и отслеживание на всех этапах, содействие в сертификации в соответствии с требованиями ЕАЭС.
Доверьте логистику профессионалам — и получите надёжного партнёра для эффективного выхода на китайский рынок.
-
Поставка бытовой техники из Китая
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: поставки бытовой техники из Китая «под ключ» Китай — признанная «мировая фабрика»: здесь производят всё — от компактных чайников и утюгов до мощных холодильников и современных стиральных…
-
Перевозка лимонной кислоты из Китая
Комплексная поставка лимонной кислоты из Китая: надёжно и под ключ Лимонная кислота — востребованный продукт на российском рынке. Её активно закупают предприятия пищевой промышленности, фармацевтические компании, производители косметики и химической…
-
Перевозка рулонной стали из Китая
Перевозка рулонной стали из Китая: надёжное решение под ключ Рулонная сталь — специфический груз, требующий особого подхода при транспортировке. Вес одного рулона может достигать нескольких тонн: при неправильной фиксации он…
-
Поставщикам Avito
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: официальный импорт товаров из Китая для поставщиков Avito Хотите успешно торговать на Avito? Качественные товары — это только половина успеха: важно обеспечить их легальный ввоз в Россию….
-
Товары для ванных комнат из Китая
Импорт товаров для ванных комнат из Китая: комплексное сопровождение под ключ Товары для ванных комнат стабильно пользуются высоким спросом на российском рынке. Чтобы наладить бесперебойные поставки качественной продукции, нужно тщательно…
-
Прямые поставки крепежа из Китая в Москву через Владивосток и порт Восточный
Прямые поставки крепежной продукции из Китая в Москву в 20-футовых контейнерах Китай является одним из крупнейших мировых производителей строительного, промышленного и машиностроительного крепежа. Российские компании закупают в КНР болты, гайки,…
Таможенное оформление грузов из Китая под ключ: профессиональные услуги от транспортно‑логистической компании «ЛАЗУРИТ»
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» оказывает профессиональные услуги по таможенному оформлению: консультации, подготовка и проверка документов, подача декларации, сопровождение на всех этапах и выпуск груза. Доверьте растаможку экспертам — сэкономьте время и избежите лишних расходов!
-
Таможенное оформление напольных покрытий из Китая: быстро и без переплат
Импорт и таможенное оформление напольных покрытий из Китая: профессиональное сопровождение Импорт напольных покрытий из Китая в Россию остаётся востребованным: китайские производители предлагают богатый ассортимент и привлекательные цены на ламинат, линолеум,…
-
Таможенное оформление автомобилей
Таможенное оформление автомобилей: ключевые нюансы и полный спектр услуг Ввоз автомобиля на территорию России — ответственный процесс, требующий строгого соблюдения таможенных правил. Разберёмся, что важно знать о таможенном оформлении и…
-
Таможенное оформление грузовых шин
Таможенное оформление грузовых шин из Китая: работа с антидемпинговыми пошлинами Импорт грузовых шин из Китая заметно усложнился после введения антидемпинговых пошлин — и это затронуло всех участников внешнеэкономической деятельности, независимо…
-
Таможенное оформление спецтехники
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: профессиональное таможенное оформление спецтехники Ввоз строительной, горной и другой специализированной техники в Россию — сложная задача, требующая безупречного знания таможенных регламентов и безупречной подготовки документов. Особенно это…
-
Таможенное оформление фланцев
Таможенное оформление фланцев из нержавеющей стали из Китая: услуги транспортно‑логистической компании «ЛАЗУРИТ» Фланцы из нержавеющей стали — незаменимая деталь трубопровода в промышленности, строительстве и ЖКХ. Китай — ключевой поставщик этой…
-
Таможенное оформление баннерной ткани
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: профессиональное таможенное оформление баннерной ткани Что такое баннерная ткань и почему важно грамотно пройти таможенное оформление Баннерная ткань — прочный материал на основе ПВХ, широко применяемый в…
Трансграничные платежи в Китай с «ЛАЗУРИТ»: быстро, надёжно, без скрытых комиссий
Оплата товаров и автомобилей осуществляется через «ЛАЗУРИТ», если клиент номинировал нашу транспортно‑логистическую компанию в качестве импортёра в рамках договора поставки или агентского договора: мы берём на себя оформление документов, проведение трансграничных платежей в юанях, взаимодействие с поставщиками и подготовку пакета для таможенного оформления — вы получаете прозрачность расчётов и минимизируете риски при международных операциях.
-
Трансграничная оплата
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: трансграничные платежи в Китай — быстро, надёжно, без лишних хлопот Работаете с китайскими поставщиками? Рано или поздно вам потребуется не просто оплатить товар, но и покрыть сопутствующие…
-
Оплата автомобиля в Китай
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: безопасная оплата автомобиля в Китае по инвойсу Покупка автомобиля в Китае — масштабная и ответственная задача. Она сопряжена с рядом сложностей: нужно проверить продавца, убедиться в подлинности…
-
Оплата товара в Китае
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: профессиональная оплата товаров в Китае по инвойсу Работа с китайскими поставщиками — важный элемент внешнеэкономической деятельности многих российских компаний. Однако международные расчёты нередко становятся серьёзным барьером: валютные…
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: агентские услуги ВЭД с Китаем — доставка товаров под ключ
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает полный комплекс агентских услуг ВЭД с Китаем: выкуп товара у поставщиков, организация мультимодальных перевозок (морские, ж/д, авто), таможенное оформление и доставка до склада в России. Работаем с любыми объёмами (FCL/LCL), обеспечиваем прозрачность расчётов, соблюдение сроков и юридическую безопасность сделок. Опыт с разными категориями товаров: электроника, автозапчасти, текстиль, продукты питания и др. Рассчитаем стоимость за 1 час — свяжитесь с нами!
-
Услуга грузополучателя
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: услуга грузополучателя для поставок из Китая в Россию Ищете надёжное решение для получения груза из Китая? Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» предлагает услугу грузополучателя — полный комплекс логистических услуг…
-
Поиск товара в Китае
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: закупки товаров в Китае с доставкой в Россию Ищете надёжного партнёра для закупок товаров в Китае? Компания «ЛАЗУРИТ» возьмёт на себя все этапы — от поиска подходящего…
-
Оформление экспорта в Китае
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: профессиональное оформление экспорта из Китая в Россию Вы планируете импортировать товары из Китая, но столкнулись с трудностями при оформлении экспорта? Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» возьмёт на себя все…
-
Импорт под ключ из Китая
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: импорт товаров из Китая под ключ Хотите импортировать товары из Китая, но не знаете, с чего начать? Боитесь запутаться в нюансах международной торговли, таможенных правилах и логистических…
-
Подбор автомобиля в Китае
Подбор автомобиля в Китае: полный цикл услуг под ключ Покупка автомобиля в Китае — перспективное решение для тех, кто хочет сэкономить и получить машину с нужными характеристиками. Мы берём на…
-
Агентские услуги ВЭД
Транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ»: агентские услуги во внешнеэкономической деятельности с Китаем Работа с китайскими поставщиками — перспективное направление для бизнеса, но она связана с множеством нюансов: от особенностей коммуникации до сложного…
HTS и HS коды / код ТН ВЭД — основа международной торговли: транспортно‑логистическая компания «ЛАЗУРИТ» поможет разобраться в нюансах.
HTS и HS‑коды — основа международной торговли: HS (Harmonized System) — 6‑значный международный код классификации товаров, разработанный Всемирной таможенной организацией; HTS (Harmonized Tariff Schedule) — его расширенная национальная версия с дополнительными цифрами (например, российские ТН ВЭД или американские HTSUS). Правильный выбор кода влияет на размер пошлин, требования к сертификации, скорость таможенного оформления и помогает избежать штрафов — поэтому он критически важен для импортёров, производителей, таможенных брокеров и логистических компаний.
-
Что такое код ТН ВЭД
Код ТН ВЭД: не просто цифры, а ключ к успешной таможне Представьте: вы импортируете партию умных часов. Казалось бы, очевидный код — раздел «Электроника». Но таможня корректирует его на «Медицинские…
-
ТН ВЭД ЕАЭС: маркировка товара
Как правильно подобрать код ТН ВЭД ЕАЭС для маркировки товара: полное руководство Нередко предприниматели сталкиваются с неожиданными проблемами на таможне. Например, при ввозе партии детских рюкзаков из Китая могут потребовать сертификат соответствия…
-
HTS и HS коды / код ТН ВЭД
HTS и HS‑коды (код ТН ВЭД): незаменимый инструмент в международной торговле Если вы имели дело с импортом товаров, заполнением таможенных документов или логистикой, вам наверняка встречались HTS‑ и HS‑коды. Эти числовые…
Инкотермс 2020 (Incoterms 2020) — правила международной торговли.
Свод международных правил Международной торговой палаты (ICC), регулирующих условия поставки товаров в международной торговле (распределение расходов, рисков и обязанностей между продавцом и покупателем); вступили в силу 1 января 2020 года; включают 11 терминов, разделённых на две группы: для любого вида транспорта (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) и только для морского/внутреннего водного транспорта (FAS, FOB, CFR, CIF), сгруппированных по уровню ответственности продавца (группы E, F, C, D).
-
DDP условия поставки
Условия поставки DDP Инкотермс 2020 при работе с Китаем: доставка грузов в регионы России через границу Приморского края DDP (Delivered Duty Paid / «Поставка с оплатой пошлин») — термин Инкотермс 2020, предполагающий…
-
Инкотермс 2020 — правила международной торговли
Инкотермс (Incoterms, International Commercial Terms) это свод международных правил, упрощающих международную торговлю путём чёткого определения условий поставки товаров. Правила устанавливают, как распределяются расходы, риски и обязанности между продавцом и покупателем….
-
DAP условия поставки
Условия поставки DAP Инкотермс 2020 при работе с Китаем: доставка грузов в регионы России DAP (Delivered at Place / «Поставка в месте назначения») — термин Инкотермс 2020, применимый для любого вида транспорта,…
-
CFR условия поставки
Условия поставки CFR Инкотермс 2020 при работе с Китаем: доставка грузов в регионы России через порты Владивостока и Врангель. Сравнение с FOB и CIF CFR (Cost and Freight / «Стоимость и фрахт») —…
-
FOB условия поставки
Условия поставки FOB Инкотермс 2020 при работе с Китаем: доставка грузов в регионы России через порты Владивостока и порт Восточный (терминал Врангель) FOB (Free On Board / «Свободно на борту») — термин Инкотермс 2020,…
-
CIF условия поставки
Условия поставки CIF Инкотермс 2020 при работе с Китаем: доставка грузов в регионы России через порты Владивостока и порт Восточный (терминал Врангель). Сравнение с FOB и CFR CIF (Cost, Insurance and Freight / «Стоимость,…
Информационный блог транспортно‑логистической компании «ЛАЗУРИТ».
Публикуем материалы, которые закрывают ключевые вопросы: как организовать мультимодальную или контейнерную перевозку, пройти таможенное оформление, выстроить закупки и при этом держать издержки под контролем. Сопровождаем теорию примерами и рабочими алгоритмами.
-
Доставка грузов из Китая морем
Доставка грузов из Китая морским транспортом Морская доставка грузов из Китая в Россию — один из наиболее выгодных способов перевозки коммерческих партий. Этот вариант подходит для оборудования, электроники, мебели, строительных…
-
POL и POD в морских перевозках
POL и POD в морских перевозках: что означают порт погрузки и порт выгрузки При организации международных морских перевозок в заявках, тарифах, коносаментах и переписке с перевозчиками часто встречаются обозначения POL…
-
Таможенные расходы импортёра
Таможенные расходы импортёра: из чего складывается стоимость ввоза товара Цена товара по внешнеторговому контракту — только часть затрат импортёра. После оплаты поставщику бизнесу необходимо профинансировать международную перевозку, таможенное оформление, обязательные…
-
Преимущества контейнерных перевозок
Преимущества контейнерных перевозок грузов Контейнерные перевозки являются одним из наиболее востребованных способов доставки товаров по России и в международном сообщении. Их используют при импорте продукции из Китая и других стран…
-
ВЭД-закупки из Китая
ВЭД-закупки из Китая: организация поставок для российского бизнеса Закупки товаров в Китае позволяют российским компаниям расширять ассортимент, снижать себестоимость продукции и работать напрямую с производителями. Однако международная поставка значительно сложнее…
-
Налогообложение в Китае
Налогообложение в Китае: что важно знать российскому импортёру Китай остаётся одним из главных производственных и торговых партнёров российского бизнеса. Однако итоговая стоимость товара зависит не только от цены завода, курса…
События компании — в нашей группе ВКонтакте
События компании: ближе, ярче, интересне https://vk.com/lazurit-logistics